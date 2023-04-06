06.04.2023
09:12
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Праздники

Законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая внесли в Госдуму

Девять дней отдыха предлагается установить за счёт переноса на май четырех дней с конца новогодних праздников

Фракция «Новые люди» в Госдуме внесла законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Как пояснил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, девять дней отдыха предлагается установить за счёт переноса на май четырёх дней с конца новогодних праздников.

По его словам, при оперативном принятии законопроекта в этом году выходные будут без перерывов — с 29 апреля по 9 мая. «А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая», — подчеркнул Владислав Даванков.

Уточняется, что инициатива не повлечет за собой общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней, а также не потребует увеличения расходов из бюджета.

Даванков также напомнил, что регионы сами могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, но не пользуются этим правом.

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: ЯСИА
Один комментарий на «Законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая внесли в Госдуму»
  1. Антонина 06.04.2023 09:27

    Ничего путного по благо народа не могут предложить, вот и пытаются хоть как- то заявить о себе

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