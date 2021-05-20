Законопроект Галины Данчиковой прошел первое чтение

19 мая принят в первом чтении законопроект депутата Государственной Думы от Якутии Галины Данчиковой.

Проект федерального закона направлен на уточнение норм, исключение разночтений и двойственного понимания выполнения участниками региональных инвестиционных проектов условий по инвестиционной декларации. Другими словами, правовым документом предлагается лишать налоговых льгот участников региональных инвестиционных проектов, не выполняющих взятые на себя декларационные обязательства по объёмам инвестиций и сумме налогов.

Если эти факты будут установлены в ходе налоговой проверки, то инвесторов могут лишить этого статуса, а недостающую сумму налога обяжут вернуть.

По словам автора законодательной инициативы, члена Комитета по бюджету и налогам Галины Данчиковой, законопроект направлен на выполнение перечня поручений Президента России, которое было дано в марте прошлого года о повышения ответственности организаций, реализующих инвестиционные проекты в рамках налогового стимулирования.

Обращая внимание на актуальность представленного законопроекта, депутат пояснила, что налоговые льготы должны предоставляться взамен инвестиций со стороны бизнеса. Когда бизнес нарушает условие по инвестициям, то упущенная налоговая выгода бюджетов должна быть обязательно восстановлена. Иначе нарушается принцип предоставления налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов.

Позицию Президента РФ разделяет Глава Якутии Айсен Николаев и руководство других субъектов, на территории которых работают крупные компании, вкладывающие инвестиции в добычу нефти, газа, строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов.

Автор законопроекта Галина Данчикова считает, что принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении не только устранит сложившуюся коллизию, но и повысит инвестиционную активность, соответственно, ответственность участников региональных инвестиционных проектов. И как следствие — доходную часть региональных бюджетов за счет восстановления упущенной налоговой выгоды, когда не выполняются взятые по инвестициям обязательства.

Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект. Поправки ко второму чтению должны быть представлены до 17 июня.