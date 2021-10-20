Законны ли кладовки на лестничных площадках?

В социальные сети Управления госстройжилнадзора РС(Я) поступил вопрос от жителя многоквартирного дома по поводу законности обустройства соседями кладовой на лестничной площадке.

В соответствии с ч.1 п.1 ст.36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, а именно помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы.

Таким образом, для обустройства кладовки необходимо проведение общего собрания собственников жилья многоквартирного дома, где должно быть принято положительное решение. Для одобрения инициативы необходимо набрать две трети голосов от общего числа голосов собственников.

«Если решение об изменении долей общего имущества дома отсутствует, то обустройство кладового помещения является незаконной. Это также касается установки на лестничных площадках перегородок с дверьми, — отметил руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) Павел Аргунов.

При этом важно понимать, что использование некоторых помещений общего пользования в многоквартирном доме запрещено. Так, не допускается использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей. Под маршем лестниц в первом и цокольном этажах могут быть обустроены только помещения для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитков. Кроме того, не допускается и размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов.