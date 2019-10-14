14.10.2019
09:37
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Происшествия

«Законность» в Якутске

В Якутске МВД по Республике Саха (Якутия) проводится операция «Законность».

Вопросы своевременного и законного принятия решений по заявлениям граждан о преступлениях всегда являются важными. В значительной степени от их решения зависит соблюдение конституционных прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве, гарантией обеспечения законности в сфере борьбы с преступностью и доверие граждан к работе правоохранительных органов.

В целях профилактики, а также выявления и пресечения фактов укрытия преступлений от учета, нарушений при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений граждан о происшествиях, повышение уровня взаимодействия населения с органами внутренних дел с 14 по 20 октября 2019 года проводится операция «Законность».

Во время проведения операции «Законность» вы можете обратиться в телефонном режиме или подойти на прием к руководителям подразделений МВД по Республике Саха (Якутия).

Прием заявителей по адресу: г.Якутск ул.Дзержинского 10,

Общественная приемная, тел: 45-48-39

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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