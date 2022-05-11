11.05.2022
18:47
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Судебная хроника

Закончено расследование убийства дальнобойщика в Якутии

Фото с места происшествия

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство – по факту обнаружения 22 января 2022 года тела мужчины с признаками насильственной смерти на автомобильной стоянке, расположенной на 623 километре федеральной автомобильной дороги  А-360 в Алданском районе.

Следователи при осмотре места происшествия и тела мужчины установили, что погибший – 48-летний водитель большегрузного автомобиля, который работал в автотранспортном предприятии и прибыл из другого региона. На его теле были обнаружены множественные повреждения головы, грудной клетки, колото-резаные ранения шеи.

Несмотря на тот факт, что после совершения преступления 54-летний обвиняемый предпринял меры к сокрытию следов совершенного преступления и сам скрылся с места убийства, благодаря грамотно спланированным действиям следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции его местонахождение установили в кратчайшие сроки. Его задержали в поселке Большой Нимныр 24 января 2022 года.

Обвиняемый сообщил, что конфликт с коллегой произошел возле придорожного кафе, после чего он решился на совершение преступления, вывез тело в безлюдное место, где его позже и обнаружили.

Несмотря на частичное признание обвиняемым вины в совершенном преступлении и его версию о неумышленном причинении смерти, а также о защите от потерпевшего, в ходе предварительного расследования проведен весь комплекс следственных и процессуальных действий, которые установили умысел обвиняемого, направленный на лишение жизни.

Уголовное дело после утверждения прокурором Алданского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СО по Ленскому району СУ СК РФ по РС (Я)
Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я)

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