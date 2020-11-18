Закон об особом порядке отобрания детей из семьи — резонанс в Якутии

Законопроект о запрете забирать детей из семьи без решения суда нуждается в доработке до рассмотрения в первом чтении. Эта инициатива требует широкого общественного обсуждения и согласия. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что тема воспитания детей и защиты их прав «чрезвычайно важна»:

— Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребенок. Однако тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей. Ее обсуждение требует участия всех сторон: органов опеки, детских психологов, законодателей и, конечно, самих родителей. Как отец, я могу понять опасения, которые высказывают родители. Конечно, надо понимать, что речь идет об исключительных случаях, когда ребенку грозит прямая и реальная опасность.

Андрей Турчак напомнил, что депутаты Госдумы и сенаторы ранее предложили две законодательные концепции. «Мнения об обеих концепциях, которые высказывают мои коллеги, сенаторы, депутаты, эксперты и сами родители, зачастую не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения. А значит, принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо», — уверен секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак подчеркнул, что депутаты «Единой России» и сенаторы готовы услышать мнение каждого и выработать предложения, которые бы устраивали всех. «А уже после этого, опираясь на широкую поддержку общества, вопрос можно будет выносить на рассмотрение в Госдуме», — резюмировал он.

Напомним, сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел. Суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях – когда он может погибнуть в течение нескольких часов.

Алена АТЛАСОВА, региональный координатор партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Крепкая семья» :

Проект федерального закона о порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью (авторы П.В. Крашенинников, А.А. Клишас), а также проект федерального закона о реформе семейного законодательства в целях укрепления института семьи (авторы Е.Б.Мизулина, Е.В. Афанасьева, А.Д. Башкин, Р.Ф. Галушина, М.Г. Кавджарадзе, Л.Б. Нарусова, М.Н. Павлова) поступили в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в июле текущего года. Законопроекты вызвали большой резонанс общественности, в парламент поступило около 60 обращений граждан в поддержку проекта федерального закона о реформе семейного законодательства в целях укрепления института семьи. К рассмотрению законопроектов парламентом были привлечены независимые эксперты в области семейной психологии, демографии и представители адвокатского сообщества.

Проект федерального закона о порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью оценен экспертами как законопроект, не способствующий сохранению традиционных семейных ценностей, не в полной мере раскрывающий понятие «непосредственная угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего», не учитывающий особенности семей, а также вызывающий ряд вопросов процессуального характера при осуществлении процедуры отобрания ребенка. Иными словами, законопроект разработан по западной модели ювенальной юстиции.

Что касается законопроекта о реформе семейного законодательства в целях укрепления института семьи, то он ориентирован на общественный запрос на сохранение традиционных семейных ценностей. Работа над законопроектом проводилась более трех лет, на протяжении которых в Совете Федерации проведено 18 парламентских слушаний и круглых столов с участием более 1000 человек. В работе Временной комиссии по семейному законодательству участвовали эксперты родительской общественности, Патриаршей комиссии по семье Русской православной церкви и ученые. Данный проект федерального закона представляет собой более глубокий подход к институту семьи, учитывает интересы родителей и детей и является более проработанным документом.