Закон об электронных повестках подписан президентом РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, сообщает ТАСС.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Смотрите здесь.

Напомним, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Оповещение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

При этом, если повестка не считается вручённой в письменной или электронной форме, она считается вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.

Также вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры — ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.

Кроме того, граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут выехать из России со дня получения ими повестки и до явки в военкомат.