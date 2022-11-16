Закон об экзамене для будущих охотников вернули на доработку

Россиянам, впервые получающим охотничий билет, придется проходить проверку на знание охотминимума. Законопроект кабмина об этом обсуждался на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, сообщает «Парламентская газета».

Сегодня будущему охотнику достаточно самостоятельно ознакомиться с требованиями охотминимума и поставить подпись об этом. Изучил ли он эти требования на самом деле или просто расписался, никто не проверяет, отмечали ранее авторы законопроекта.

При этом в стране каждый год фиксируется более 50 тыс. нарушений правил охоты, а число несчастных случаев на охоте с 2015 года не опускается ниже 40 в год, отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает внести поправки в закон об охоте. По ним для граждан, которые получают охотничий билет впервые, вводится процедура обучения требованиям охотминимума, а также обязательная проверка полученных знаний.

Предполагается, что кандидаты должны будут подтвердить знание правил охоты, требований техники безопасности, а также основ биологии диких животных.

Задачу по обучению требованиям охотминимума и проверке знаний законопроект возлагает на органы власти субъектов РФ. Вместе с тем документ не предусматривает финансового обеспечения, хотя на регионы возлагаются новые дополнительные обязательства. На это обратил внимание член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник.

Он также предложил закрепить в законопроекте четкое определение охотничьего минимума.

По инициативе главы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина будет создана рабочая группа, которая должна изучить эти и ряд других предложений, а также доработать законопроект ко второму чтению, сообщает газета.