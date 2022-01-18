Закон о QR-кодах перепишут

Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон о «сертификатах здоровья» для вакцинированных от коронавируса. Ряд представителей партий доработали законопроект, несмотря на то, что его рассмотрение во втором чтении было отложено.

Полный список поправок солидный. Из основного граждане должны знать следующее: россиянам без QR-кода можно посещать общественные места, но при себе должен быть отрицательный ПЦР-тест.

Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата для тех, кто имеет медотвод.

Сертификаты о вакцинации получат и военнослужащие. При этом будет соблюдена особая защита их персональных данных.

Если после вакцинации наступили осложнения, повлекшие инвалидность, размер компенсации предлагается увеличить с 10 тысяч до миллиона рублей, а в случае наступления смерти с 30 тысяч до трех миллионов.

В списке изменений также такое предложение: выдавать QR-коды всем россиянам с антителами, независимо от того, переболели они коронавирусом бессимптомно или привились иностранной вакциной.

Предлагается сделать бесплатными ПЦР-тесты и тесты на антитела, а цена коммерческих ПЦР-тестов должна быть предельной, как и срок выдачи.

Введение сертификатов с QR-кодами предлагается только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации.

QR-коды следует выдавать и тем гражданам, которые переболели бессимптомно, а также россиянам с добровольным медстрахованием от COVID-19, пишет «Ъ».



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