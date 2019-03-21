Закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума принят Госдумой

Госдума в четверг, 21 марта, приняла закон об индексации пенсийсверх прожиточного минимума, сообщает телеканал «Якутия 24». Теперь индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат будет осуществляться только после установления социальной доплаты в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

Также закон устанавливает доплату с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году».

Проект закона был разработан для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

Фото: finobzor.ru