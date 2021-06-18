Закон о Дне национального праздника «Ысыах»

21 июня (День национального праздника «Ысыах») согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2018 года 1993-З № 1545-V «О дополнительных нерабочих праздничных днях в Республике Саха (Якутия)» объявлен нерабочим праздничным днем.

21 июня для работников органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и государственных учреждений Республики Саха (Якутия) является нерабочим праздничным днем. Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы местного самоуправления, организации иных форм собственности, расположенные на территории Республики Саха (Якутия), вопрос предоставления нерабочего праздничного дня 21 июня, в связи с празднованием Ысыах, решают самостоятельно.

21 июня выпадает на рабочий день (понедельник), в связи с чем этот день объявляется нерабочим праздничным днем. Таким образом, для работающих в режиме пятидневной рабочей недели выходными днями в связи с Днем национального праздника «Ысыах» назначены три дня – 19, 20, 21 июня 2021 года; для работающих в режиме шестидневной рабочей недели два дня – 20, 21 июня 2021 года.

Также, в соответствии со ст. 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему дню праздничному дню, уменьшается на один час.