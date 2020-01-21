«Заколдованный мир» – новая квест-игра для детей

Государственный цирк Якутии приглашает юных любителей приключений принять участие в волшебной квест-игре «Заколдованный мир».

Девчонкам и мальчишкам предстоит окунуться в удивительный таинственный мир вместе с принцессой Анной и Леди-Баг, найти пазлы с подсказками, чтобы пройти по загадочному пути, на котором будут самые неожиданные встречи, растопить сердце злой феи Малефисенты и найти «Сундучок с сокровищем». Это увлекательный квест со множеством тайн, загадок, конкурсов, задач и творческих заданий.

Вас ждут веселые приключения за кулисами цирка и не только!!!

Принимаем коллективные заявки от 15 до 45 детей.

Для детей с 1 по 5 классы.

Заявки принимаются в будние дни со вторника по пятницу с 10:00 до 18.00 по телефону: +7 (914) 300-42-51

Даты: с 4 февраля по 30 апреля 2020г.

Время: 11:00ч; 14:00ч.

Продолжительность игры: 1:10ч.

Стоимость: 500 руб.

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Пояркова 22!