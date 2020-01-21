«Заколдованный мир» – новая квест-игра для детей
Государственный цирк Якутии приглашает юных любителей приключений принять участие в волшебной квест-игре «Заколдованный мир».
Девчонкам и мальчишкам предстоит окунуться в удивительный таинственный мир вместе с принцессой Анной и Леди-Баг, найти пазлы с подсказками, чтобы пройти по загадочному пути, на котором будут самые неожиданные встречи, растопить сердце злой феи Малефисенты и найти «Сундучок с сокровищем». Это увлекательный квест со множеством тайн, загадок, конкурсов, задач и творческих заданий.
Вас ждут веселые приключения за кулисами цирка и не только!!!
Принимаем коллективные заявки от 15 до 45 детей.
Для детей с 1 по 5 классы.
Заявки принимаются в будние дни со вторника по пятницу с 10:00 до 18.00 по телефону: +7 (914) 300-42-51
Даты: с 4 февраля по 30 апреля 2020г.
Время: 11:00ч; 14:00ч.
Продолжительность игры: 1:10ч.
Стоимость: 500 руб.
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Пояркова 22!
Whatsapp +7 (999) 174-67-82