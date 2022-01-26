Заключенный за дачу взятки сотруднику колонии получил еще 8 лет

Якутским городским судом РС(Я) 17 января 2022 года в отношении ранее судимого Г. вынесен обвинительный приговор по факту дачи взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Судом установлено, что Г., отбывая наказание по приговору суда в исправительной колонии, обратился к С. с просьбой выступить в роли посредника и направить должностному лицу – сотруднику колонии денежные средства в размере 12000 рублей через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». С., действуя по поручению подсудимого Г., направил на абонентский номер, принадлежащий должностному лицу, денежные средства в размере 3000 рублей, предназначавшиеся в качестве взятки за совершение им заведомо незаконных действий.

Подсудимый Г. в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, подробно дал показания об обстоятельствах содеянного.

При назначении вида и меры наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом учтены полное признание своей вины, деятельное раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающим наказание обстоятельством является опасный рецидив преступлений. С учетом вышеуказанных обстоятельств, а также данных о личности подсудимого суд пришел к выводу о назначении Г. наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.