Заключенные успешно исполняет контракты на поставку бетонных блоков

Исправительная колония № 7 успешно исполняет контракты на поставку бетонных блоков

Одним из направлений деятельности центра трудовой адаптации исправительной колонии № 7 является производство бетонных блоков.

С начала года учреждением заключены и исполнены контракты на поставку бетонных блоков с ООО СК «ВОСТОКПРОМСТРОЙ», ООО СК «Гудвин», ООО «Килбиэнстрой», АО ИФК «РФА-Инвест», ООО «Стройгазсервис», ООО «ТИМС» и индивидуальными предпринимателями на общую сумму около 6 млн. руб.

В соответствии с условиями контрактов блоки переданы заказчикам точно в срок.

Отметим, что продукция, производимая рабочими центра трудовой адаптации осужденных УФСИН, соответствует всем стандартам и нормам, а также имеет необходимые сертификаты.