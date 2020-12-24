Заключен контракт на финансирование строительства полигона Якутска

Сегодня, 25 декабря, в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) состоялось заключение контракта на финансирование строительства полигона города Якутск. Документ подписали генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев и управляющий Якутским отделением ПАО «Сбербанк» Алексей Зезюлин.

«Сегодня мы собрались для подписания контракта на оказание услуг по предоставлению кредита в форме невозобновляемой кредитной линии ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» на финансирование строительства объекта «Полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске Республики Саха (Якутия)» мощностью 125 тысяч тонн», — отметил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников.

Также министр подчеркнул, что это большое событие, которое позволит сдвинуть с мертвой точки реализацию данного проекта. В своем послании Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поставил задачу о скорейшем закрытии старого полигона и начале строительства нового.

Общая сумма финансирования составляет 962 млн рублей. Кредит рассчитан на 7 лет. Возмещение привлеченных средств планируется за счет средств госбюджета Республики Саха (Якутия). Данный подход не позволит допустить роста тарифа на обращение с ТКО для населения.

Как отметил Виталий Чикачев, в ноябре текущего года проведен конкурс по определению кредитной организации, по итогам которого победителем определен Сбербанк. В соответствии с распоряжением правительства Республики Саха (Якутия) ГУП «ЖКХ РС (Я)» определено заказчиком по строительству мусорного полигона. На сегодня проводится разработка проектно-сметной документации (ПСД). В течение 2021 года планируется завершить разработку ПСД, провести публичные слушания и пройти государственную экологическую экспертизу. На 2022 год планируется приступить к строительно-монтажным работам.

По словам Алексея Зезюлина, из общей суммы финансирования кредита лимит на 2021 год составляет 26 млн рублей, что позволит более оперативно завершить проектно-сметные работы по полигону.

На сегодняшний день Республика Саха (Якутия) реализует два приоритетных проекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в числе которых полигон города Якутск. Распоряжением Правительства Якутии утверждена программа строительства полигона.

Согласно Территориальной схеме, на территории городского округа Якутск и близлежащих населенных пунктов образуется более 1/3 от общего количества ТКО республики.

Ввод в эксплуатацию нового современного полигона с передовыми технологиями в увязке с мусороперегрузочной станцией с элементами сортировки позволит достичь целевых показателей регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», тем самым улучшит экологическое благополучие населения города.