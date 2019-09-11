Закачиваются съемки новой комедии

По словам актера и продюсера Иннокентия Луковцева, завтра в Таттинском улусе заканчиваются съемки нового комедийного фильма «Тиэтэйбит».

Напомним, киношники взялись экранизировать классику якутской драмы — комедию “Тиэтэйбит” (Поспешивший) Н. Неустроева.

Это комедия про Уйбаана, который по глупости попадает в разные смешные ситуации. Ранее поставленный в Саха театре спектакль стал очень популярным и теперь, по всей видимости, ее покажут в кино.