11.09.2019
19:33
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Культура & Образование

Закачиваются съемки новой комедии

По словам актера и продюсера Иннокентия Луковцева, завтра в Таттинском улусе заканчиваются съемки нового комедийного фильма «Тиэтэйбит».

Напомним, киношники взялись экранизировать классику якутской драмы — комедию “Тиэтэйбит” (Поспешивший) Н. Неустроева.

Это комедия про Уйбаана, который по глупости попадает в разные смешные ситуации. Ранее поставленный в Саха театре спектакль стал очень популярным и теперь, по всей видимости, ее покажут в кино.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2Mt0VlhvVB/
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