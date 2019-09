Закачиваются съемки новой комедии

View this post on Instagram

Завтра последний съемочный день, которого ждут все! Остался один день! Спасибо огромное, своим коллегам актерам из Русского театра,@gardtpushkina_yakutsk Саха театра @_sakha_theatre и Театра Юного зрителя @tuz_yakutia и скоро во всех кинотеатрах Республики, ждите наш полнометражный художественный, комедийный фильм #Тиэтэйбит