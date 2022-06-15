Захватывающие бои не в пользу хозяев

На чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу уже наступила пора полуфиналов. Участники уже будут выяснять, кто останется с бронзовой медалью, а кто будет претендовать на «золото» — сообщает TVTN.RU

14 июня на ринге Дворца спорта зрители увидели 11 противостояний. К огорчению местных фанатов, счет якутских боксеров получился отрицательным – четыре поражения при двух победах. Шаг вперед сделали опытный намский мастер спорта, экс-чемпион Дальнего Востока Михаил Парников (60 кг), одолевший Рахматиллоха Нуманова с Приморского края, и 18-летний чурапчинец Валентин Иванов, переигравший читинца Александра Воложанина в этом же весе.

В категории до 54 кг сразу трое якутян перешли в ранг зрителей. Мичил Михайлов уступил Баиру Батлаеву из Бурятии, Айаал Степанов проиграл Вячеславу Вологдину с Забайкальского края, Сирожиддин Абдукадиров не смог обыграть Дениса Пальшина из Сахалинской области. Никита Малгин (71 кг) потерпел поражение от хабаровчанина Руслана Трушникова.

После победного матча я взял мини-интервью у спортсмена из Бурятии Баира Батлаева.

– Баир, ты призер последнего чемпионата страны на 51 кг, соответственно, имеешь допуск к нынешнему. Здесь ты выступаешь на 54 кг. Не означает ли твой приезд в Якутск, что ты собираешься перейти в другой вес?

– Нет, менять категорию не собираюсь, буду и дальше боксировать в своем весе. А сюда приехал, чтобы набрать соревновательную практику. Я уже три месяца нигде не выступал, пора проверить себя в деле. Планировал боксировать в мае на международном турнире памяти К. Короткова в Хабаровске, но из-за призыва в армию не смог.

– Как проходит армейская служба?

– Как член сборной команды страны я зачислен в ЦСКА. Кстати, туда мы попали вместе с вашим земляком Валерием-Талбаном Егоровым. Мы приняли присягу и продолжаем службу в качестве спортсменов-военнослужащих.

Баиру 22 года, он чемпион ДФО 2020-2021 годов. После бронзовой медали чемпионата России в конце прошлого года он стал победителем Кубка мира нефтяных стран и выполнил норму мастера спорта международного класса. В феврале 2020 г. он занял второе место на всероссийском турнире памяти президента Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Александра Федотова в Якутске. И всего за полтора года прошел путь от кандидата в мастера до мастера-международника. Вот такого замечательного прогресса за короткий срок добился мой сегодняшний собеседник.

По завершению соревновательной программы я поинтересовался у технического делегата Федерации бокса России, судьи международной категории Сергея Бердника его мнением об организации мероприятия и впечатлениями от хода состязаний.

“Встретили и разместили участников хорошо, в гостинице спорткомплекса «Триумф». Это замечательно, что проживание и питание в одном месте. Тут же проходит взвешивание спортсменов, проводим семинар для судей и совещания с тренерами. Очень удобно. Само место соревнований отвечает всем требованиям, транспортное обслуживание организовано безупречно. Так что к организационной стороне пока нареканий нет. По тем боям, что мы увидели, можно сказать, что подготовка участников соответствует уровню подобных соревнований. Практически все бои, за редким исключением, проходят очень конкурентно, что говорит о равной степени мастерства спортсменов. Порой все три раунда протекают в абсолютно равной борьбе и исход решается лишь на последних секундах. Словом, на ринге идут захватывающие противостояния, что очень нравится зрителям”, – резюмировал Сергей Николаевич.

Такая высокая оценка авторитетного специалиста, работавшего на крупнейших мировых аренах, вплоть до чемпионатов мира и Олимпийских игр, радует. Надеемся, что и организаторы, и спортсмены до конца чемпионата будут держать такую высокую марку.