Захар Никитин: Уверен, что мы сможем расширить культурную составляющую при помощи современных технологий

Директор ЯККиИ им. А. Д Макаровой, председатель Союза творческих работников культуры и искусств Захар НИКИТИН прокомментировал послание президента страны:

Последний год нам дался не легко. Пандемия наложила свой отпечаток на наше любимое дело… Нам пришлось менять свой устоявшийся формат работы и мышления, перестраиваться.

Сегодня во время выступления перед Федеральным Собранием Президент страны Владимир Путин затронул важную для всех нас тему – культуру.

«Все, кто работает в этой важнейшей сфере, делом доказали верность своей высокой миссии», — полностью согласен с этим высказыванием. Ведь мы – люди творческие, которые изо дня в день развиваются, самосовершенствуются.

Владимир Владимирович отметил, важность нашей непрерывной работы — сказал, чтобы культурная жизнь не прерывалась. Мы должны развивать онлайн направление – проводить прямые трансляции из театров, музеев, концертных залов.

Помимо этого глава государства предложил ввести доплату в размере пяти тысяч рублей для кураторов курсов в колледжах и техникумах. Считаю это решение правильным, ведь с прошлого года классные руководители в школах получают надбавку к зарплате, а педагогов среднего профобразования это нововведение тогда не коснулось.

Уверен, что мы сможем не только успешно реализовать все наши задумки и идеи, но и расширить культурную составляющую при помощи современных технологий.