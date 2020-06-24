Захар Никитин: Не так страшен онлайн, как его малюют

Якутский колледж культуры и искусств (ЯККиИ) им. А.Д. Макаровой, как и все образовательные учреждения республики и страны, в этом году из-за пандемии нового коронавируса был вынужден перейти на удаленные занятия, учебный год также завершился в дистанционном режиме. О том, как колледж справлялся с последствиями пандемии рассказал директор ЯККиИ Захар НИКИТИН.

C 18 марта ГБПОУ «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой» перешел на дистанционное обучение. Занятия в колледже, а также все выездные и массовые мероприятия с участием студентов были отменены.

«Конечно, сперва растерялись, у нас просто не было отработанных алгоритмов действий на подобный случай. Но мы быстро адаптировались, перевели учебные занятия в онлайн, постарались свести к минимуму качественные потери и обеспечили студентам максимально безболезненный переход на дистанционную форму обучения. Составили расписание онлайн-занятий, наладили контроль за его исполнением, кураторы и тьюторы были постоянно на связи с каждым студентом. Учитывая, что подавляющее большинство из 247 наших студентов живут в улусах, многие в местностях с нестабильной интернет-связью – это был большой объем работы», – рассказывает Захар Никитин.

Чтобы разнообразить учебный процесс для студентов колледжа стали проводиться онлайн-встречи с преподавателями ведущих вузов (например, Санкт-Петербургского государственного института культуры), артистами и работниками сферы культуры, в том числе из других регионов. Также в онлайн-режим перешли курсы переподготовки специалистов и повышения квалификации, которые проводят преподаватели колледжа. В заочной форме проходили и проводимые колледжем конкурсы – Республиканский детский конкурс фольклорного творчества «Алаас оҕолоро» и Республиканский конкурс «Читаем о Победе».

Коллектив ЯККиИ не оставался в стороне и от общественной деятельности. Например, в апреле колледж присоединился к акции «Мы вместе». В ходе акции волонтеры из числа администрации и преподавателей доставили и передали бесконтактным способом продукты питания людям, которые находятся на самоизоляции в связи с преклонным возрастом и маломобильностью.

«Государственная итоговая аттестация также впервые проводится в режиме онлайн. После ее завершения в этом году сфера культуры пополнится 58 выпускниками ЯККиИ. Все они уже трудоустроены», – отметил Захар Никитин.

Сейчас в колледже идет приемная кампания на 2020-2021 учебный год. В этом году по понятным причинам она проходит в электронной форме – прием документов начался 20 июня 2020 г. через Портал образовательных услуг РС(Я) (edu.e-yakutia.ru). Приемная кампания продлится до 15 августа. В этом году в ЯККиИ ведется набор на отделения «Хореография» (очно, после 9 класса), «Этнохудожественное творчество» (очно, после 9 класса), «Социально-культурная деятельность», (после 11 класса, очно и заочно), «Библиотековедение» (после 11 класса, заочно), «Театрально-аудиовизуальная техника» (после 11 класса, заочно)».