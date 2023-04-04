Захар Никитин: Культура и образование куют будущее нашей страны уже сегодня

В подмосковной Истре 30 и 31 марта состоялся обучающий окружной семинар «Разговоры о важном для взрослых» для представителей сфер культуры и образования в Дальневосточном федеральном округе. Своими впечатлениями поделился участник мероприятия, директор Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой Захар Никитин.

Семинар «Разговоры о важном для взрослых» собрал свыше 250 творческих деятелей, представителей культуры, педагогического сообщества и органов государственной власти на протяжении двух дней изучали ряд интересных тем.

Главной темой обсуждения стали культурная политика, как воспитать патриотизм в молодежной среде, хранить семейные и духовно-нравственные ценности и как противостоять враждебной идеологии.

Организаторами площадки выступили Аппарат Полномочного Представителя Президента РФ в Дальневосточном Федеральном Округе. Среди спикеров отметились писатель Сергей Лукьяненко, советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, директор ВЦИОМ Валерий Федоров и другие.

«Не секрет, что за минувший год мир вокруг нас кардинально изменился и уже никогда не будет прежним. Перед нашей страной встали новые вызовы и нам, педагогам и деятелям культуры, необходимо отвечать на них, усилить работу по воспитанию в подрастающем поколении вечных ценностей. Для этого должны быть не только пересмотрены старые, но и созданы новые методики обучения. Пришло время максимально активизировать работу по патриотическому направлению, разработать всероссийскую программу воспитания по данной теме», – отметил Захар Никитин.

Как сказал кто-то из мыслителей, образ будущего сейчас в дефиците. Ведь не имея четкого представления о своих целях и будущем, ни отдельно взятый человек, ни целый коллектив или даже страна, не способны действовать максимально эффективно. Педагогическое сообщество и деятели культуры на семинаре «Разговоры о важном для взрослых» предлагали свои варианты профессионального видения будущего нашей страны.

Директор ЯККиИ отметил, что позитивное впечатление на участников семинара произвел доклад Айсена Сергеевича Николаева по видеоконференцсвязи о патриотическом воспитании в Якутии. Опыт Якутии в данной сфере является в ряде аспектов передовым и даже ставится другим регионам в пример.

«Мы участвовали в тренингах с коллегами из других регионов, обменивались наработанными практиками и опытом, узнали много нового. Для меня, как для руководителя образовательного учреждения, это было очень важно. Ведь именно педагоги передают детям не только чистые знания, но и ценности, жизненные ориентиры. Именно учителя и деятели культуры, по сути, и создают наше завтра. Меня радует, что работа в этом направлении идет. И мы движемся в правильном направлении», – подытожил Захар Никитин.

Проведение таких мероприятий – полезный опыт не только для Дальнего Востока, но и для всех федеральных округов России. Ожидается, что и остальные регионы скоро присоединятся к данному формату.