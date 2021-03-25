Захар Никитин: Культура – это память человечества о самом себе

Уважаемые работники и ветераны культуры, коллеги, выпускники ЯККиИ и ЯРКПУ! Позвольте от имени Творческого союза работников культуры Республики Саха (Якутия) и Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой поздравить вас с профессиональным праздником!

Культура является важной и неотъемлемой частью жизни каждого народа и каждого государства. Недаром сказано, что культура – это память человечества о самом себе. А ваш ежедневный труд позволяет сохранять доставшееся нам от предков культурное наследие и приумножать его для наших потомков.

Фронт деятельности работников культуры широк и многообразен – они приобщают к прекрасному и помогают молодежи раскрывать свои таланты, ведут педагогическую и культурно-досуговую деятельность, обеспечивают работу библиотечной сети. На их плечах лежит одна из самых ответственных и благородных задач по сохранению фольклора и духовных традиций коренных малочисленных народов Севера.

Ваш талант, профессионализм и преданность своему делу являются прочным фундаментом для создания гармонично развитого общества, воспитания и развития в человеке творческих способностей.

Недаром День работника культуры отмечается весной – именно в это время природа просыпается ото сна и преображается. Так и культура вносит свой вклад в духовное пробуждение и преображение человека.

Пусть в жизни и творчестве вам всегда сопутствует успех! Пусть самые смелые и дерзкие планы всегда воплощаются в реальность! Желаю в этот праздничный день добра, здоровья, счастья вам и вашим близким!

С уважением, председатель Творческого союза работников культуры РС(Я), директор ЯККиИ им. А.Д. Макаровой Захар Никитин