Захар Никитин: Без культуры невозможно полноценное развитие

Уважаемые работники культуры, дорогие коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником!

На вас возложена высокая и благородная миссия по сбережению духовных ориентиров и ценностей, ведь без культуры невозможно полноценное развитие любого общества. Ваш ежедневный кропотливый труд в стенах театров, музеев, библиотек, культурно-досуговых и учебных учреждений несет просвещение, любовь и красоту, приумножает культурное наследие народов нашей необъятной страны.

Хочу пожелать вам неиссякаемых идей для творческого развития, успехов на профессиональном поприще, взаимопонимания в коллективе и счастья в семейной жизни. Пусть работа всегда будет только в радость, а здоровье и оптимизм постоянно сопутствуют вам! Еще раз с праздником!

Захар НИКИТИН, председатель творческого Союза работников культуры Республики Саха (Якутия), почетный член Российского Союза творческих работников культуры