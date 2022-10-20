ЗАГСы Якутии круглосуточно регистрируют браки мобилизованных

ЗАГСы Якутии перешли на круглосуточный режим работы для регистрации браков мобилизованных, сообщает ЯСИА. Военнообязанные могут заключить брак со своими избранницами в день подачи заявления.

«Как правило, мобилизованные приходят в отдел ЗАГС уже с повесткой на руках, многие спешат явиться в распределительный пункт, поэтому в целях защиты интересов семей и отцов работники ЗАГС принимают мобилизованных в удобное для них время. Специалисты дежурят круглосуточно», – отметила заместитель руководителя отдела ЗАГС по Якутску Ирина Андреева.

Также регистрации браков круглосуточно производятся с выездом в Кангалассы на территории сборного пункта. Как уточнила представитель ЗАГСа, уже есть примеры, когда регистрация брака проходила в полночь перед вылетом мобилизованных в Хабаровск.

«В основном регистрируют браки те пары, которые проживали совместно, имеют общих детей и хотят, чтобы их семьи были защищены юридически, получили те льготы и гарантии, которые положены семьям мобилизованных и добровольцев», – сообщила руководитель управления ЗАГС Якутии Тамара Кривошапкина.

Всего с 21 сентября в Якутии зарегистрировали 421 брак, в том числе в Якутске – 195. Также увеличилось количество заявлений на установление отцовства в отношении ранее рожденных детей.