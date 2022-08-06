Загрязнение воздуха в Якутске превысило норму

Якутск все еще возглавляет рейтинг городов России с самым грязным воздухом, сообщает тгк КП-Якутия. Загрязнение воздуха в Якутске на девять утра в 30 раз превысило рекомендации ВОЗ. По данным Роспотребнадзора, установлено превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду азота до 1,2 раза. По остальным химическим веществам нарушений нормы не выявлено. Дым в Якутск направляет юго-восточный ветер из Алданского и Усть-Майского районов, где действуют 35 лесных пожаров.

Задымленность от пожаров на границе Хабаровского края и Усть-Майского района над городом Якутском и центральными районами наблюдается практически всю неделю. Дым исчезнет, только если поменяется форма циркуляции – если жаркий гребень с выносом южного и юго-восточного воздуха поменяется, и воздух будет поступать с Охотского моря. По прогнозам это произойдёт в середине следующей недели, сообщила Татьяна Машалик, заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра.