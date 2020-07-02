Загрязнение реки в Верхоянском улусе взято на контроль прокуратуры

30 июня в Якутскую природоохранную прокуратуру из Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) поступило сообщение о разливе нефтепродуктов (дизельного топлива) на лицензионном участке «Хорсун» Акционерного общества «Горно-добывающая компания «Берелех».

Предварительно установлен факт попадания нефтепродуктов на почву и в водный объект — р. Адыча в Верхоянском районе.

30 июня 2020 Якутской природоохранной прокуратурой в связи с возникновением угрозы причинения вреда окружающей среде и водным биологическим ресурсам в адрес министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), руководителя Управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) и временно исполняющего обязанности руководителя Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства направлены требования о проведении внеплановой проверки в отношении Акционерного общества «Горно-добывающая компания «Берелех».

Результаты проверочных мероприятий, в том числе принятие мер контролирующими органами и взыскание ущерба, причиненного окружающей среде, находятся на контроле Якутской природоохранной прокуратуры.

Кроме того, по поручению прокурора Верхоянского района органом предварительного расследования организована доследственная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по факту загрязнения почвы и водного объекта, по результатам которой будет принято процессуальное решение.