Загрязнение отходами озера и реки в Верхоянском улусе проверяет прокуратура

По поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратурой и Верхоянской межрайонной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении озера Кюютээн и реки Яна в Верхоянском районе в результате попадания отходов хвостохранилища одной из обогатительных фабрик. В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.