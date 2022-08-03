03.08.2022
20:48
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Экология

Загрязнение отходами озера и реки в Верхоянском улусе проверяет прокуратура

По поручению прокуратуры республики Якутской природоохранной прокуратурой и Верхоянской межрайонной прокуратурой организована проверка по сообщениям информационных ресурсов о загрязнении озера Кюютээн и реки Яна в Верхоянском районе в результате попадания отходов хвостохранилища одной из обогатительных фабрик. В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований экологического законодательства и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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