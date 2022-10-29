29.10.2022
09:56
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Официально

Загранпаспорта РФ будут выдавать по новым правилам

В России с 30 ноября меняется порядок выдачи биометрических загранпаспортов. С 1 декабря получать паспорта россияне будут уже по новым правилам, их планировали ввести еще в 2020 году, но отложили из-за пандемии коронавируса, сообщает yakutiamedia.ru

Биометрические загранпаспорта можно будет получать в МФЦ. Фото: ИА PrimaMedia


В последний день осени истекает срок, когда загранпаспорта оформляли сотрудники МВД. С 1 декабря оформлять загранпаспорта будут в многофункциональных центрах. 

Передать функции по оформлению загранпаспортов МФЦ планировали двумя годами ранее, но из-за пандемии возникла проблема с обеспечением специальным оборудованием.

Теперь для получения нового биометрического паспорта нужно будет обратиться в МФЦ с заявлением. Там выдадут персональный штрих-код, который сканируется в криптокабине. Гражданину следует предоставить биометрические данные: изображение лица и отпечатки пальцев. О готовности паспорта можно будет узнавать по каналам МФЦ.

Фото: ИА PrimaMedia
Источник: ИА Yakutiamedia.ru

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