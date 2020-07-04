Заграница нам поможет! На имя Александра Жиркова поступила гуманитарная помощь

Гуманитарная помощь по линии межпарламентского сотрудничества

На днях на имя первого вице-спикера парламента Якутии Александра ЖИРКОВА поступила очередная партия гуманитарной помощи из Республики Корея. Посылку с медицинскими масками Александр Жирков получил от своего корейского коллеги, председателя парламента провинции Кёнсанбук-до Республики Южная Корея господина Чан Гён СИК и общественного деятеля господина Но Тэ ЧОЛЬ.

Межпарламентское сотрудничество между парламентом провинции Кёнсанбук-до Республики Корея и Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) официально установилось в июне прошлого года, когда был заключен меморандум о намерениях сотрудничества между парламентариями. В октябре того же года делегация Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) во главе с А.Н. Жирковым посетила провинцию Кёнсанбук-до. Несмотря на сравнительно короткий промежуток времени официального сотрудничества, сторонам удалось установить дружественные и доверительные отношения.

Первую посылку от корейских друзей, поступившую в апреле с.г., было решено распределить учреждениям здравоохранения республики, а также общественному движению «Антирак: поддержка выживших». Как сказал Александр Жирков, очередная партия гуманитарной помощи будет распределена таким же образом.

Александр Жирков и Но Тэ Чоль (Cлева направо)