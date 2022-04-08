Загорелся трубопровод под домом в Якутске

В органы ГПН поступило заявление о возгорании трубопровода холодного водоснабжения под домом по ул. Кальвица 13/1 в г. Якутск. Возгорание ликвидировано на площади 0,5 кв.м. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются. Ранее вызов на 01 не поступал. Пожарные подразделения не выезжали.

Фото: Sakhalife Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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