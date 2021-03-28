Загитова в восторге от якутских детей

Победительница Олимпийских Игр-2018 Алина Загитова приняла участие в награждении конкурсантов фестиваля Muus uSTAR, передает телеканал «Якутия 24».

«Я рада вас всех приветствовать здесь. Всех поздравляю и очень рада быть частью этого большого фестиваля. Рада всех видеть», — сказала она. Вместе с главой Минобрнауки Якутии Михаилом Сивцевым, ведущими Михаилом Галустяном и Михаилом Башкатовым фигуристка поздравила победителей республиканского фестиваля национальных видов спорта «Игры предков».

Также Алина Загитова рассказала, что провела мастер-класс для юных фигуристов в спорткомплексе «Эллэй Боотур». «У меня сегодня был шикарный мастер-класс с детьми, которые очень хотели тренироваться. Они зарядили меня позитивной энергией и я готова работать. Сегодня вечером мы будем выступать в 21.00 по местному времени на открытом катке. Буду рада всех видеть. Приехали очень многие спортсмены, которые выступают за сборную России», — сказала спортсменка.

Кроме того, она приняла участие в награждении победителей открытого турнира по национальным видам настольного спорта «Хабылык»и «Хаамыска».

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