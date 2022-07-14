Загадочный ответ ЕР о кандидате на главу Нюрбинского улуса

На днях в телеграм-каналах распространилась информация о том, что «Единая Россия» намерена сменить своего кандидата на выборах главы Нюрбинского улуса.

Люди догадывались, что победителем праймериз стал действующий глава Алексей ИННОКЕНТЬЕВ, хотя бы потому, что реальной конкуренции не было. Но официально партия информацию не озвучивала. Возможно, и это послужило почвой для слухов. И трагедия в семье главы Нюрбинского улуса, которая потрясла всю республику.

Алексею Иннокентьеву пришлось пропустить статусные мероприятия – ысыах Олонхо в соседнем Верхневилюйском улусе, где был весь цвет республики; ысыах родного Нюрбинского улуса, перенесенный, но все же состоявшийся; VIII Спортивные игры народов Якутии в Борогонцах, где флаг Игр принял спикер Нюрбинского районного Совета Сергей ЕВСЕЕВ. Широкой общественности Алексей Михайлович пока не сообщил о своих дальнейших планах, но, возможно, сделает это по истечении определенного времени…

Пока отмалчиваются ЕР и глава улуса, слухами земля полнится. В «телегах» даже сообщалось имя потенциального претендента на пост главы Нюрбинского улуса, с которым партия, якобы, вела переговоры – замминистра сельского хозяйства республики Артем АЛЕКСАНДРОВ.

SakhaLife задал вопрос руководителю исполкома якутской ЕР Руслану ПЛАТОНОВУ о том, что происходит в Нюрбинском улусе. Действительно ли партия ведет консультации по кадрам? Увы, наш вопрос остался без ответа…

Коллегам из «Вестей Якутии» повезло больше. Им руководитель исполкома хотя бы одно предложение обронил.

«Победитель праймериз — Алексей Иннокентьев», — сказал Руслан Платонов.

Конечно, коллегам стоило бы задать уточняющие вопросы, раз уж с ними ВИП-персоны вступают в диалог. Но они этого не сделали…

«Партия своего решения не меняет и других кандидатов не ищет».

Это не цитата Руслана Платонова. Этот вывод сайт «Вести Якутии» сделал самостоятельно, а потому он не столь ценен. Если бы статусный представитель ЕР заявил подобное, это положило бы конец всяческим слухам, которые циркулируют не только в Нюрбинском улусе.

Ранее Алексей Иннокентьев обращался в Нюрбинский ТИК с документами, но потом отозвал их. Как сообщалось в информационном пространстве, по причине того, что документы были оформлены ненадлежащим образом.

Сегодня Центризбирком Якутии в своем телеграм-канале сообщает, что члены территориальной и участковых комиссий Нюрбинского района собрались на семинар. Их приветствовал глава муниципального района Алексей Иннокентьев. А вот это – официальная и достоверная информация, подкрепленная фото. Но она не дает ответы на возникающие вопросы. Просто глава улуса выполняет свои текущие функции.

Само муниципальное образование прозрачностью не отличается. На официальном сайте Нюрбинского улуса последняя информация появилась аж три дня назад, что в информационную эпоху считается неимоверной давностью. На ней сообщается, что прокурор республики проведет личный прием граждан. Неужели кроме этого ничего примечательного в Нюрбинском улусе не произошло?