Загадочные тайны истории саха в новой книге

24 сентября в Горно-Алтайском издательстве выходит из печати новая редакция книги нашего постоянного автора, кандидата исторических наук Афанасия Алексеевича НИКОЛАЕВА «Тайная история саха» на русском языке. Первое издание научно-популярной книги «Тайная история саха» было в национальном книжном издательстве «Бичик» в 2015 году и вызвало большой общественный резонанс. SakhaLife поговорил с автором и лидером проекта «Якутия – образ будущего».

— Афанасий Алексеевич, в связи с чем издана новая редакция книги «Тайная история саха»?

— Эта книга переиздана с дополнениями по просьбе многих людей, которые хотят знать историю своего народа. Тираж первого издания, 1500 экземпляров очень быстро разошёлся по рукам читателей весной 2015 года. Многие не смогли найти и прочитать эту книгу.

— Когда у Вас появилась идея написать эту книгу?

— Идея написать такую книгу созревала долго, почти 35 лет. Ещё в детстве, когда я увлёкся историей в 12 лет меня заинтересовала история моего народа. Читая отрывки из Олонхо, слушая рассказы стариков, участвуя в национальных праздниках, Ысыахах, которые никогда не прекращались у нас на родине, в Нюрбе, на родине моих предков, в Сунтаре мне хотелось больше узнать и рассказать людям об истории своего великого народа, который в суровых природно-климатических условиях создал уникальную цивилизацию, в незапамятные времена приручил диких лошадей и коров, создал шедевр мирового нематериального наследия Олонхо.

Практическая возможность заняться изучением истории саха у меня появилась только в 2011 году, когда ректор СВФУ Е.И. МИХАЙЛОВА пригласила принять участие в научном проекте «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года» в качестве руководителя группы «История и религия». В рамках этого проекта требовалось от нашей группы, в том числе и изучить происхождение и историю саха, как крупнейшего и коренного народа Якутии и сделать прогноз его развития на период до 2050 г.

До этого времени я специализировался на изучении истории Японии и японцев, окончил аспирантуру в Москве, на кафедре всеобщей истории гуманитарного факультета в Российском университете дружбы народов, читал курс лекций по истории стран Азии и Африке в ЯГУ.

Знания по истории стран Востока, Азии пригодились при написании книги «Тайная история саха», так как история саха тесно связана с историей древних цивилизаций Евразии и Америки.

— Что изменилось в новой редакции этой книги?

— Изменилась и структура книги (добавилась 4 глава), и текст (добавлены новые материалы по климатологии, генетике, археологии, истории), и списки использованной литературы и источников (добавлены новые, неиспользованные источники). При редактировании книги часть старого текста была удалена из-за наличия небольших ошибок и повторов.

— Как можно отделить правду от вымысла в истории саха?

— По истории саха уже существует очень большой объём литературы и источников, известных науке. Ещё больший объём письменной литературы и источников об истории саха на разных иностранных языках не опубликованных, не введённых в научный оборот хранится в зарубежных архивах, в Китае, в Иране, в арабских странах, в Индии, в Ватикане. Есть также археологические памятники, эпические произведения, наскальные рунические надписи, имеющие отношение к истории саха.

И чтобы разобраться в этом океане информации необходимо найти своеобразную «нить Ариадны», которая поможет разобраться в истории саха, отделить правду от вымысла, факты от поздних искажений, интерпретаций. И этой «нитью Ариадны» для моего исследования стала необычная трёхмерная методика своеобразного «историоскопа» Л.Н. Гумилёва, впервые использованная им при написании его знаменитого научного трактата «В поисках вымышленного царства».

Отличительная особенность методики «историоскопа» Гумилёва от других методик исследования истории заключается в том, что благодаря своей «трёхмерности», взгляду с 3 разных точек зрения, с «высоты орлиного полёта», с «высоты кургана», из «мышиной норы» эта методика даёт возможность отделить исторические факты от поздних искажений. Это особенно важно для изучения ранней, древней истории саха, связанной с древними археологическими культурами Якутии, с древними ариями, с шумерами, с древними индейцами Америки, с саками (скифами). Именно этот древнейший период истории саха был рассмотрен в этой книге, которая является только первой частью будущей трилогии об истории саха.

И исходная гипотеза о древнем происхождении саха также связана с научной гипотезой Гумилёва о том, что саха являются древним, реликтовым народом. Весь вопрос в том, насколько древний народ саха и где его прародина? В Якутии или где-то в другом месте?

Ответ на этот вопрос мне удалось найти совершенно случайно во время участия в научном проекте «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года», когда удалось найти данные климатологов, что в истории Якутии во время последнего ледникового периода, примерно 15-20 тысяч лет назад был период потепления, когда у нас был климат схожий с климатом современной Средней Азии. Причём в этом время резко изменился климат в других регионах Евразии, и Америке, где резко похолодало и ледники накрыли землю километровым слоем льда, под которыми погибли древние цивилизации Евразии и Америки. Исходя из этого я предположил, что именно с территории современной Якутии по окончании ледникового периода началось новое освоение людьми Евразии и Америки и поэтому сейчас генетики установили, что саха, например, генетически связаны с древними ариями, с индейцами Америки.

И с этим же связано моё предположение, что саха являются коренными жителями Якутии. Подтверждают это и данные учёных занимающихся изучением якутских пород скота, и данные филологов, которые отметили в языке саха древние слова обозначающие представителей южной фауны, например, «хахай» — лев, «тэбиэн» — верблюд, «могой» — змея, «хой» — баран, «баабыр» — тигр.

— На какие средства издана эта книга?

— Эта книга получилась народным изданием, так как большая часть денег на издание этой книги была собрана в виде благотворительных пожертвований разными людьми, настоящими патриотами своего народа, для которых важно восстановление подлинной история саха. Пожертвования были на разную сумму. Кто-то дал 400 рублей, кто-то 20000 рублей. В основном пожертвования на издание книги составляли от 1000 до 3000 рублей. Каждый оказал посильную помощь в зависимости от своих возможностей. Пользуясь случаем, мне бы хотелось выразить сердечную признательность за оказание финансовой помощи на издание этой книги ООО «Прогресс» (Чурапча) (директор – Алексей Семёнович ПИНИГИН) (они пожертвовали 25000 рублей), Марку Романовичу ХАРЛАМПЬЕВУ, Михаилу Михайловичу Б., Дайане Александровне Т., Тымпы Нюргуну Догдо Уола, Барылану СКРЫБЫКИНУ, Альбине ЧЕРЕПАНОВОЙ, Дьулустану Тускул Уола Х., Петру Семёновичу АКИМОВУ, Сардане Викторовне Д., Владимиру Васильевичу А., Михаилу Васильевичу А., Александру Ксаверьевичу АМБРОСЬЕВУ, Андрею Саввичу БОРИСОВУ, Анне Андреевне ХОЛМОГОРОВОЙ, Семёна Николаевича С., Наталье Васильевне СИТНИКОВОЙ, Екатерине Владимировне Я., Гавриилу МИХАЙЛОВУ, Дмитрию Юрьевичу И., Николаю Семёновичу Д., Альберту и Надежде КОРНИЛОВЫМ (Олёкминский улус), Дмитрию Петровичу ЕФИМОВУ (пожертвовал 20000 рублей), Герасиму Николаевичу ПАВЛОВУ, Илиане ПАВЛОВОЙ (Намский улус), Николаю Николаевичу ХОБУСАРОВУ, Антонине Максимовне СУХАНОВОЙ, САНААРЕ – Снежане Амангельдиевне Ш., Валерию Гаврильевичу СЫРОМЯТНИКОВУ, Афанасию Семёновичу ВЛАДИМИРОВУ, Владимиру Даниловичу ДАНИЛОВУ, Станиславу Николаевичу БОРИСОВУ, Фёдору Васильевичу С., Оксане Ефимовне СИМОНОВОЙ, Туйааре Карловне И.

Кроме саха, финансовую помощь также оказали наши друзья, хакас Сергей Трофимович и его супруга, уроженка Нюрбинского улуса Любовь Гавриловна ЧАРКОВЫ (Республика Хакасия), из г. Абакана, азербайджанец Ибрагим Халил БАЛАЙОГУЛЛАРЫ из г. Москвы.

Большую организационную помощь в сборе средств на издание этой книги оказал коллега, сопредседатель общественной организации «ИЛИН» Владимир Степанович СКРЫБЫКИН.

Информационную поддержку для организации сбора средств на издание этой книги оказали сетевое издание SakhaLife.ru (София Владимировна БУЛЧУКЕЙ), интернет-портал «Якутия. Образ будущего» (Анатолий Алексеевич НИКОЛАЕВ).

— Когда будет написано продолжение этой книги?

— Продолжение этой книги, первой части книги «Тайная история саха» есть в наших планах. Но, для этого необходимо наличие свободного времени и финансовых средств. Материалы об истории саха мы с коллегами продолжаем собирать и систематизировать.

Следующие две части книги «Тайной истории саха» будут посвящены истории саха, связанной с хуннами (сюнну), древними тюрками, древними монголами, археологическими культурами Якутии с III века до нашей эры до XIV века нашей эры.

— Где и как можно приобрести эту книгу?

— Тираж книги – 1000 экземпляров. Книгу можно только у меня приобрести по подписке (заявки на книгу можно отправить по ватсапу 89142872517 и электронной почте nicaf@mail.ru) и во время презентации этой книги в Якутске и в улусах республики. Информация о точном времени и месте этих презентаций будет размещена в сетевом издании SakhaLife дополнительно. В силу небольшого тиража в книжных магазинах свободной продажи книги не будет.