03.09.2022
13:27
849
Природа
Загадочные «провалы» под Якутском
Недалеко от Якутска обнаружены загадочные провалы в земле. Огромные полости образуются из-за вымывания подземных грунтов — потоки воды растапливают мерзлоту. В результате подобных процессов образуются уникальные ледники.
Эти загадочные провалы в земле были обнаружены учеными в районе ручья Улахан-Тарын, недалеко от города Якутска. В научном сообществе это явление известно как термосуффозия.
Ученые утверждают, явление термосуффозии характерно для регионов с вечной мерзлотой. Визитная карточка Якутии — ледник «Булус» — тоже является результатом подобных процессов и, возможно, в недалеком будущем копилка уникальных мест России сможет пополниться новыми самородками.
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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