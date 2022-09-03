Загадочные «провалы» под Якутском



Недалеко от Якутска обнаружены загадочные провалы в земле. Огромные полости образуются из-за вымывания подземных грунтов — потоки воды растапливают мерзлоту. В результате подобных процессов образуются уникальные ледники.



Эти загадочные провалы в земле были обнаружены учеными в районе ручья Улахан-Тарын, недалеко от города Якутска. В научном сообществе это явление известно как термосуффозия.



Ученые утверждают, явление термосуффозии характерно для регионов с вечной мерзлотой. Визитная карточка Якутии — ледник «Булус» — тоже является результатом подобных процессов и, возможно, в недалеком будущем копилка уникальных мест России сможет пополниться новыми самородками.