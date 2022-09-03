03.09.2022
13:27
849

Природа

Загадочные «провалы» под Якутском

 
Недалеко от Якутска обнаружены загадочные провалы в земле. Огромные полости образуются из-за вымывания подземных грунтов — потоки воды растапливают мерзлоту. В результате подобных процессов образуются уникальные ледники.
 
Эти загадочные провалы в земле были обнаружены учеными в районе ручья Улахан-Тарын, недалеко от города Якутска. В научном сообществе это явление известно как термосуффозия.
 
Ученые утверждают, явление термосуффозии характерно для регионов с вечной мерзлотой. Визитная карточка Якутии — ледник «Булус» — тоже является результатом подобных процессов и, возможно, в недалеком будущем копилка уникальных мест России сможет пополниться новыми самородками.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх