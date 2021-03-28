Загадочные красавицы покорили Muus uSTAR

Победительницей фотоконкурса TravelSTAR молодежного фестиваля Muus uSTAR объявлена команда @inniki_fashion. Необыкновенно сказочными выглядят Ленские столбы с загадочными героинями от начинающего дизайнера Изабеллы Дордосовой. Конкурс был организован для поддержки молодых фотографов, а также для тех, кто только планирует заняться фотографией, для формирования позитивного отношения к природе и достопримечательностям республики. View this post on Instagram A post shared by Фестиваль «Muus uSTAR» (@muus.ustar)

Фото: Инстаграм Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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