28.03.2021
11:09
103
Культура
Загадочные красавицы покорили Muus uSTAR
Победительницей фотоконкурса TravelSTAR молодежного фестиваля Muus uSTAR объявлена команда @inniki_fashion. Необыкновенно сказочными выглядят Ленские столбы с загадочными героинями от начинающего дизайнера Изабеллы Дордосовой.
Конкурс был организован для поддержки молодых фотографов, а также для тех, кто только планирует заняться фотографией, для формирования позитивного отношения к природе и достопримечательностям республики.
Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.03.2021
0
28.03.2021
160
28.03.2021
75
28.03.2021
105
28.03.2021
159
28.03.2021
135
28.03.2021
431
27.03.2021
241
27.03.2021
1022
27.03.2021
314
27.03.2021
264
27.03.2021
470
27.03.2021
164
27.03.2021
1132
27.03.2021
568
27.03.2021
189
27.03.2021
1306
27.03.2021
183
27.03.2021
263
27.03.2021
553
27.03.2021
359
27.03.2021
382
27.03.2021
995
27.03.2021
1034
27.03.2021
277
27.03.2021
1038
27.03.2021
411
27.03.2021
624
27.03.2021
203
27.03.2021
294
27.03.2021
357
27.03.2021
1067
26.03.2021
493
26.03.2021
966
26.03.2021
932
26.03.2021
2269
26.03.2021
338
26.03.2021
218
26.03.2021
538
26.03.2021
358
26.03.2021
1169
26.03.2021
454
26.03.2021
1631
26.03.2021
1178
26.03.2021
234
26.03.2021
774
26.03.2021
739
26.03.2021
284
26.03.2021
277
26.03.2021
1034
26.03.2021
1411
ТОП НОВОСТИ
23.03.2021
3655
24.03.2021
3235
24.03.2021
3230
22.03.2021
2870
22.03.2021
2610
24.03.2021
2573
23.03.2021
2504
26.03.2021
2293
26.03.2021
2271