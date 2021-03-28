28.03.2021
11:09
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Культура

Загадочные красавицы покорили Muus uSTAR

Победительницей фотоконкурса TravelSTAR молодежного фестиваля Muus uSTAR объявлена команда @inniki_fashion. Необыкновенно сказочными выглядят Ленские столбы с загадочными героинями от начинающего дизайнера Изабеллы Дордосовой.

Конкурс был организован для поддержки молодых фотографов, а также для тех, кто только планирует заняться фотографией, для формирования позитивного отношения к природе и достопримечательностям республики.

Фото: Инстаграм
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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