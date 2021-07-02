Загадочное явление в небе над Якутией

Жители Кобяйского района стали свидетелями необычного явления в небе.

Ранее сообщалось, что 1 июля с космодрома Восточный произойдет пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb на борту.

Запуск запланирован в 15:48 мск. вр. Ракета будет лететь по северной траектории наклонением 87,4°. В связи с этим, у жителей востока Забайкальского края, большей части Амурской обл., юго-востока Респ. Якутии, Еврейской авт. обл., большей части Хабаровского края, севера Приморского края и Сахалинской обл. есть шанс увидеть «медузу» примерно через 3 минуты после старта ракеты.