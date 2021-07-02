02.07.2021
15:27
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Экология
Загадочное явление в небе над Якутией
Жители Кобяйского района стали свидетелями необычного явления в небе.
Ранее сообщалось, что 1 июля с космодрома Восточный произойдет пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb на борту.
Запуск запланирован в 15:48 мск. вр. Ракета будет лететь по северной траектории наклонением 87,4°. В связи с этим, у жителей востока Забайкальского края, большей части Амурской обл., юго-востока Респ. Якутии, Еврейской авт. обл., большей части Хабаровского края, севера Приморского края и Сахалинской обл. есть шанс увидеть «медузу» примерно через 3 минуты после старта ракеты.
Источник: SAKHALIFE.RU
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