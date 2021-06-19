Загадочная смерть на ночной дороге

19 июня около половины первого ночи в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что в селе Хорообут произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины “Тойота Лэнд Крузер” с летальным исходом.

В ходе проверки сообщения установлено, что 57-летний водитель, следуя со стороны с. Майя в сторону с. Хорообут, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте ДТП. В момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

