10.01.2023
09:47
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Погода

Зафиксированы морозы ниже 60 градусов

Морозы ниже 60 градусов зафиксировали в селах Якутии. Самым морозным утро вторника выдалось в Оленьке и Оймяконе.

Во вторник утром в Оленьке температура наружного воздуха составила минус 60 градусов, в Оймяконе — минус 58, сообщает Якутское УГМС.

50-градусные морозы зафиксированы в Ытык-Кюле, Жиганске, Кюсюре, Полярном, Усть-Нере, Батагае, Верхоянске.

Фото: ЯСИА
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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