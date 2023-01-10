Зафиксированы морозы ниже 60 градусов

Морозы ниже 60 градусов зафиксировали в селах Якутии. Самым морозным утро вторника выдалось в Оленьке и Оймяконе. Во вторник утром в Оленьке температура наружного воздуха составила минус 60 градусов, в Оймяконе — минус 58, сообщает Якутское УГМС. 50-градусные морозы зафиксированы в Ытык-Кюле, Жиганске, Кюсюре, Полярном, Усть-Нере, Батагае, Верхоянске.

Фото: ЯСИА Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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