Задымленность Якутска рассмотрена на заседании КЧС

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 18 июля, провёл очередное заседание республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Отмечено, что лесопожарная обстановка в Якутии остаётся сложной. В настоящее время в республике действуют 223 лесных пожара. За последние сутки появилось 22 лесных пожара на общей площади 4,5 тыс. гектаров, в первую очередь, из-за прохождения гроз. Вместе с тем, за сутки ликвидировано 12 лесных пожаров на общей площади чуть меньше 90 тыс. гектар.

В связи с ветреной погодой, установленной в городе Якутске и в близлежащих районах дым от пожаров Горного улуса закутал столицу республики и ряд населённых пунктов. По данным Управления гидрометеослужбы в эти дни в центральных районах и в городе Якутске порывы ветра достигали 13-15 метров в секунду.

В настоящее время в зоне особого контроля республиканской КЧС находятся пять населённых пунктов – сёла Магарас, Дикимдя, Кептин Горного улуса, село Сюльдюкар Мирнинского района и село Кемпендяй Сунтарского улуса.

Чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности сохраняется на территории Намского, Усть-Алданского, Томпонского, Оймяконского районов. Четвертый класс пожароопасности в Олёкминском, Ленском, Сунтарском и Жиганском районах.

В ближайшие сутки в Мирнинском, Кобяйском, Ленском районах под влиянием циклона ожидаются кратковременные дожди. Днём с вероятностью до 70% ожидаются кратковременные дожди и в вилюйской группе районов.

Преобладающая ветреная погода всё равно сохранится, ветер будет дуть в северном и северо-западном направлении. 21 июля с подходом циклона в Горный улус ветер будут дуть в восточном направлении.

Айсен Николаев с связи с задымленностью города Якутска поручил руководству города до стабилизации лесопожарной ситуации организовать регулярный полив улиц города. Министерству здравоохранения республики поручено усилить реагирование медицинских бригад скорой помощи на вызовы граждан старшего поколения, у которых наблюдается обострение острых респираторных заболеваний в связи с задымлённостью.

«Несмотря на то, что за последнюю неделю в регионе удалось сократить количество лесных пожаров, расслабляться рано, необходимо мобилизовать все силы и средства для стабилизации лесопожарной обстановки. Мы не должны допустить увеличения количества лесных пожаров, для этого у нас все силы имеются. Сюда переброшены дополнительные средства и по линии МЧС России, и по линии Минобороны РФ. Появилось хорошее волонтёрское и добровольческое движение, которые обязательно нужно поддерживать. И местное население, благодаря оперативным штабам на местах, достаточно активно вовлечено в процесс тушения лесных пожаров», — подчеркнул по итогам совещания Айсен Николаев.