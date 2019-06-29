Задымление в Якутске 

Задымление в городе Якутске связано с пожарами в зоне контроля лесных пожаров на территории соседних регионов, в том числе на территории Красноярского края, Иркутской и Амурской областей, и природными пожарами, зарегистрированными в северной части республики. Об этом заявили в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

На охраняемой территории в радиусе 300 км вокруг г. Якутска очагов возгорания не зафиксировано. Лесопожарными формированиями ведётся постоянный мониторинг лесопожарной обстановки, в том числе проводится авиапатрулирование. Вопрос находится на постоянном контроле Правительства Республики Саха (Якутия).