Задолженность за капитальный ремонт можно погашать частями

Обязанность нести затраты на свое жилье, возложена на собственника гражданским законодательством (ГК РФ), а обязанность регулярно оплачивать взносы на капитальный ремонт — еще и Жилищным кодексом.

Приобретая квартиру в многоквартирном доме, вы одновременно становитесь совладельцем самого здания, расположенных в нем подвалов, чердаков, кровли и прочих элементов, поэтому просто обязаны заботиться об их идеальном техническом состоянии.

Согласно статьи 169 Жилищного кодекса и статьи 5 Закона Республики собственники помещений обязаны уплачивать ежемесячные взносы в целях финансового обеспечения и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для поддержания их в состоянии, соответствующем санитарным и техническим требованиям.

Таким образом, на федеральном и региональном уровне была закреплена обязанность граждан, владеющих жилыми помещениями на праве собственности, ежемесячно перечислять взносы на проведение будущего капитального ремонта.

Так же имеется возможность получения рассрочки по уплате задолженности взносов на капитальный ремонт без начисления пени. Для этого необходимо написать заявление в адрес Фонда о заключении Соглашения о реструктуризации задолженности , а также приложить копию паспорта с пропиской, копию документа, подтверждающего право собственности на квартиру