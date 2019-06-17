Задолженность УК и ТСЖ перед Якутскэнерго составляет более 693 млн рублей

В ПАО «Якутскэнерго» составлены рейтинг и антирейтинг исполнителей коммунальных услуг г. Якутска и Ленского района за май.

Лучшими потребителями месяца в Якутске названы: ООО «Прометей+», ООО «Солидарность+», ООО «Сфера комфорта», ООО УК ЖК «Ново-Никольский», ТСЖ «Энергетик», ООО УК «Утум+».

Общий долг нерадивых УК и ТСЖ перед Якутскэнерго составляет 693, 5 млн рублей. Девять представителей Ленского района должны энергетикам 15,2 млн рублей. Антилидерами в районе являются ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» – 5, 2 млн рублей, ООО «Град-Сервис» – 4,3 млн, ООО УК «Партнер» – 1,7 млн, ООО «Комфорт» – 1,2 млн, ООО УК «Империал» – 0,8 млн, ООО «Респект» – 0,6 млн рублей.

Суммарный долг УК и ТСЖ г. Якутска составляет 678,3 млн рублей. Во главе антирейтинга находятся ООО УК ЦАДС – 54,9 млн рублей, ООО ЖЭУ «Центральное» – 42,6 млн, ТСЖ «Портовское» – 40,7 млн, ООО УК ДСК – 30,2 млн, ООО УК ТОС (ул. Ф. Попова, 6, оф. 306 Г) – 26,4 млн, ООО УК «Акведук» – 25, 9 млн, ООО УК «Ильинка» – 24, 8 млн, ТСЖ «Университетское» – 23,6 млн, ООО УК ЖКХ «Столичное» – 22, 4 млн, ООО УК ЖКХ «Бюджетник» – 21, 4 млн, ООО УК «Якутск» – 19,3 млн, ООО УК НВС-Сервис» – 17, 4 млн, ООО УК «Вера» – 16,3 млн рублей.

С полным списком исполнителей коммунальных услуг можно ознакомиться на сайте «Якутскэнерго»: http://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php.

Обращаем внимание потребителей! Обязанности ТСЖ определены ст. 138 Жилищного кодекса РФ. Согласно данным положениям ТСЖ обязаны осуществлять управление многоквартирным домом и выполнять в полном объеме платежи по заключенным договорам, в том числе за поставленную электроэнергию. Недобросовестные ТСЖ не вносят платежи за поставленные энергоресурсы более года, при этом получают квартплату от жильцов. Собственники жилья должны знать, куда уходят их деньги и контролировать их расход. Размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний с 1-го по 60-й день составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки.

Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки.