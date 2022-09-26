Задолженность без пени, без дефицита газа: Главные новости газификации

Якутия. Еженедельный дайджест новостей газификации

Главные новости АО «Сахатранснефтегаз» с 19 по 25 сентября – в еженедельном дайджесте газификации.

Задолженность – без пени. С 1 по 30 сентября действует акция «Прощеные дни». Потребители-физические лица могут погасить задолженность за природный газ без учета пени. Главное условие участия – полное погашение задолженности и отсутствие судебного решения о взыскании пени.

Село Крест-Кытыл – без дефицита газа. В селе по улице 40 лет Победы завершены работы по строительству газопровода низкого давления для снятия дефицита пропускной способности и возможности подключения новых абонентов. «Работы были начаты в мае текущего года. Всего построено порядка 1100 метров новых газовых сетей. Это позволит жителям улицы села подключить свои дома к газу, а также повысится давление для подключения хозпростроек, кроме того, будет обеспечена надежность и безопасность газоснабжения», – отметил Алексей Колодезников.

Оплатили за газ и получили приз. 20 сентября состоялась сюрприз-акция «Юбилейный плательщик», приуроченная к 55-летию газификации Якутии, которая отмечается в 2022 году. Удачливыми потребителями оказались клиенты, получившие талоны с номером «55» в терминале электронной очереди в клиентском зале службы единого окна. В акции участвовали очереди в кассы наличной и безналичной оплаты за газ. Призы вручила заместитель начальника Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» по сбыту Ксения Погорельская и начальник службы единого окна Наталия Бурнашева.

Переулок Мичуринский газифицируется. Как рассказал Алексей Колодезников, заканчивается газификация по улице Мичуринской в микрорайоне Пригородный города Якутска. «Для создания возможности подключения построена распределительная сеть протяжённостью 646 метров, параллельно выведено 8 газопроводов-вводов к домам жителей. Планируется ещё три ввода вывести. Таким образом, только на этой улице 11 домовладений в скором времени подключатся к газу по программе социальной газификации»

«Сахатранснефтегаз» к зиме готов. Вопрос подготовки к отопительному сезону был рассмотрен в ходе рабочего совещания у генерального директора газовой компании Алексея Колодезникова. По словам руководителей структурных подразделений, готовность составляет 100%.