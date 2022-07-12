Задержки рейсов в Среднеколымск и Тикси вызваны погодными явлениями

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии в рамках оперштаба с участием филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири», ФКП «Аэропорты Севера», АО «Аэропорт Якутск», авиакомпаниями «Якутия», «АЛРОСА», «Полярные авиалинии» ведёт работу по устранению задержек рейсов, в том числе в части продления регламентов работ соответствующих служб и привлечения воздушных судов сторонних авиакомпаний.

На сегодня накопление составляет 266 пассажиров: 122 — из Якутска, в том числе в Тикси – 51, в Среднеколымск – 75, из Тикси – 69, из Среднеколымска – 71.

Обязательства перед пассажирами задержанных рейсов выполняются, предоставлено проживание, горячее питание, прохладительные напитки. Согласно заявкам от пассажиров, в гостиницах: «Лайнер» размещены 37 человек, «Сандра» — 5, в гостинице «Ландыш» — 2, «Гостевой дом» — 17, «Онтарио» — 8.

Минтранс Якутии и авиакомпании «Якутия», «Полярные авиалинии» приносят извинения за причиненные неудобства. Безопасность полетов является основой работы авиакомпаний, сообщает тгк Минтранс Якутии