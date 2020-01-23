Задержаны сторонники «шамана» Габышева. Идет суд

Новый хайп на Шамане

Якутский «шаман», как называют в интернете Александра ГАБЫШЕВА в новом, 2020 году не перестает быть «хайповой» персоной, и не уходит в забвение. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова одного из адвокатов шамана, в среду, 22 января, полицейские в Якутске задержали четверых сторонников самопровозглашенного «шамана», в том числе Алексея БРЫЛЕВА и Юрия КОНЮХОВА. Это вызвало новый виток хайпа вокруг шамана.

Как сообщает «Новая газета», сторонников шамана полицейские задержали у его дома вечером, сам ГАБЫШЕВа успел скрыться внутри. По информации оппозиционной газеты, силовики пытались взломать дверь, но остановились, когда шаман предупредил о вызове своего адвоката. На сторонников шамана составили протоколы о неповиновении полицейским (ст. 19. КоАП). Алексея Брылева, Павла БОГАЧЕВА, Юрия Конюхова и Виктора МАКЕРОВА решили оставить на ночь в отделе полиции №4 Якутска. Сегодня идет рассмотрение этих протоколов в Якутском городском суде.

Дело Шамана

Адвокат Александра Габышева Ольга ТИМОФЕЕВА сообщила SakhaLife следующее:

— Дело по обвинению в экстремизме Александра Габышева продолжается, но неактивно. Следователь нас не вызывает, мы находимся все еще в стадии ознакомления с лингвистической экспертизой трех видеороликов, которая проведена экспертом из Хабаровска.

Так же Следственный комитет проводил доследственную проверку по факту оказания сопротивления Александром Габышевым при задержании по ст. 318, но не усмотрел состава преступления в его действиях, в связи с чем, 9 ноября 2019 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному поводу. Вещественное доказательство (самодельный меч) не признано холодным оружием, была проведена соответствующая криминалистическая экспертиза. Данный предмет возвращен Александру.

Подписка о невыезде давно отменена в связи с тем, что обвинение так и не предъявлено. Он подписал обязательство явки, но это не мера пресечения с точки зрения уголовно процессуального законодательства. Просто Александр обязан явиться, когда его вызовет следователь. С точки зрения закона он может выезжать куда угодно, у него нет в этом ограничений. На счет того, собирается ли он в следующий поход, надо спрашивать у него самого, это не в моей компетенции.

Подчеркнем, что на данный момент правоохранительные органы Якутии в отношении Александра Габышева ведут следствие только по обвинению в экстремизме, и даже подписка о невыезде с него снята, есть лишь обязательство явки.

Напомним, что глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ в своем публичном комментарии по этому поводу сказал, что считает, что «шаман» Габышев стал политической марионеткой в руках заинтересованных сил.

Новый виток шаманского хайпа

Сейчас из-за задержания сторонников шамана поднимается очередной виток информационного «хайпа». Например, «Новая газета» сообщает, что из-за задержания Габышева и двоих членов его отряда правозащитники уже прошли все необходимые судебные инстанции и потому собираются жаловаться в Страсбургский суд. То есть дело собираются доводить по ЕСПЧ, а так же газета анонсирует предстоящий поход шамана в марте. Эта новость сегодня уже подхвачена в телеграмм-каналах.

SakhaLife ранее сообщал, что якутский шаман по итогам голосования телеграмм-канала «Незыгарь» был назван Человеком 2019 года. «Незыгарь» признан самым авторитетным политическим телеграмм-каналом, формирующим повестку новостей в СМИ России. «Якутский шаман получил свою популярность как троллинг власти – и местной, и центральной. Да – это пример культуры балагана, карнавала. Пока шаман – это весело и смешно. Но шаман вполне способен материализоваться в силу запроса на радикализм. Шаман вполне обосновано стал лидером в голосовании Героя дня, так как он задел тренд», — так оценил победу якутского шамана «Незыгарь».

Шаман уже стал мемом в соцсетях, знаковым образом в интернете. Например, после отставки правительства РФ, получила широкое распространения шутка, что «якутский шаман все-таки дошел до Москвы, но по неграмотности изгнал Димона, а не демона». По всей видимости, народное творчество интернета еще не раз использует Шамана для своих мемов. Образ длинноволосого татуированного якута зажил самостоятельной жизнью на просторах интернета. Другой вопрос, имеет ли он отношение к самому Александру Габышеву? Который, если разобраться, вовсе не безграмотный дикарь из глухой якутской тайги, а историк по образованию, горожанин. Причем многие земляки вовсе не признают за ним традиционную «шаманскую» силу. И некоторые знатоки якутских верований и обрядов считают его просто ряженным. Но надо сказать, феномен его внезапной всероссийской славы немало озадачивает самих якутян. Невольно призадумаешься, что без мистики здесь не обошлось… И придется признать, что к имиджу Якутии этот мэм «прилип» крепко, с чем придется считаться властям.

Как пишут в московских ТГ-каналах: «еще в ноябре 2019 года Александр Габышев предсказал, что 2020 год станет переломным годом, сознание людей кардинально изменится. Уже идущие сильные энергетические процессы, которые невозможно остановить, запустили механизмы наступления нового времени». Образ якутского Шамана шагает по российскому интернету широкими шагами, поэтому есть и будут попытки определенных политических кругов использовать силу Шамана в своих целях.