Задержаны с приличным поличным на 5 миллионов

В Якутии возбуждено уголовное дело по незаконной добыче золота на сумму свыше 5 млн рублей.

Следователем Отделения МВД России по Усть-Майскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга, совершенные в крупном размере».

Незадолго до возбуждения уголовного дела сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Саха (Якутия) и УФСБ России по Республике Саха (Якутия) на территории Усть-Майского района были осуществлены выездные оперативно-розыскные мероприятия. В местности на берегу реки Сунча ими была выявлена незаконная добыча золота работниками одной из коммерческих организаций.

На местности оперативники обнаружили около 1,5 кг вещества желтого цвета, которое по результатам химического исследования оказалось природным золотом стоимостью свыше 5 млн рублей. Предварительно установлено, что обнаруженное золото было добыто в течение одного месяца.