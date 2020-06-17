Задержаны подозреваемые в картельном сговоре

16 июня в Якутске задержали экс-заммэра Егора ПОПОВА вместе с супругой, сообщает сегодня News.Ykt.Ru.

Задержанные доставлены в изолятор временного содержания, 17 июня решится вопрос с избранием меры пресечения.

Ранее Якутское УФАС заявляло о картельном сговоре при закупке прачечных услуг в Центре экстренной медицинской помощи – Республиканской больнице №2 между ООО «Ариель» и ООО «Поревит-Сервис».

Владелицей и директором прачечной «Поревит-сервис» является Анна ПОПОВА.

Напомним, 20 февраля Попова и его жену уже задерживали. Тогда их подозревали в коммерческом подкупе.

«Выявлено, что директор организации, осуществляющей деятельность в сфере оказания услуг по стирке и химчистке текстильных и меховых изделий, при посредничестве супруга требовала у руководителя другой организации, занимающейся аналогичной деятельностью, 1 млн 600 тысяч рублей за свой отказ от участия в объявленном медицинским учреждением конкурсе», — сообщала пресс-служба МВД РФ по Якутии.

«По подозрению в совершении данного преступления оперативниками совместно с бойцами Росгвардии подозреваемые были задержаны. Указанная сумма была обнаружена и изъята в офисе организации», — отмечалось в сообщении.

Материалы были переданы в Следственный комитет РФ по Якутии, где впоследствии не нашли причин для уголовного преследования.

И вот, 16 июня супругов Поповых вновь задержали.

Следком Якутии пока не выступил с официальной информацией.