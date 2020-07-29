Задержаны два неадеквата

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вечером, находясь на маршруте патрулирования улицы Лермонтова города Якутска, заметили автомашину Ниссан «Марч», данные которой проходили по ориентировке. Находившиеся в салоне два пассажира на вопросы росгвардейцев отвечали невнятно, зрачки были расширены, реакция заторможена, при этом запах алкоголя отсутствовал.

На место сотрудниками группы задержания Росгвардии был вызван представитель ОНК МУ МВД РФ «Якутское». Оперуполномоченным в ходе досмотра в салоне автомашины обнаружены и изъяты два свертка газетной бумаги с наркотическим веществом растительного происхождения со специфическим запахом весом 1,784 гр.

Двое задержанных доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что вещество принадлежало водителю автомашины — 30-летнему уроженцу города Якутска.