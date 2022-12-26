Задержаны дистанционные мошенники

Уголовным розыском задержаны трое курьеров дистанционных мошенников.

Всем якутянам известна схема обмана, о которой неоднократно предупреждала полиция. Напомним о ней: к потенциальному потерпевшему звонит неизвестный, представляясь сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что его близкий человек нарушил закон.

Вот один из примеров: в отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратились 81 и 83-летние пожилые якутяне. К ним позвонил «адвокат» и сообщил, что их 55-летняя дочь, переходя улицу в неположенном месте, стала виновницей крупного ДТП и ей точно грозит уголовная статья, но можно все уладить – оплатить пострадавшим от ДТП операцию. Действовать надо быстро, пока «маховик закона» не заработал. Обеспокоенные старики сделали все как требовал «адвокат», чтобы «спасти» дочь-пенсионерку от скамьи подсудимых, они завернули 173 000 рублей в простыню и вынесли к подъехавшему курьеру.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были задержаны трое молодых людей – учащихся средних специальных учебных заведений города, которые исполняли роль курьеров дистанционных мошенников, помогая им обманывать земляков за определенное денежное вознаграждение.

18 и 19-летние студенты прекрасно знали, что нарушают закон и видели, что пострадавшей стороной чаще выступают пожилые люди и матери, которых ввели в состояние большого страха за судьбу близких и детей.

Тем не менее, соблазнившись быстрым заработком через объявления, распространяемых в мессенджерах, стали сообщниками преступников.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Предварительно установлено, что они забирали у потерпевших различные суммы денег от 40 до 400 000 рублей и направляли их на счета «работодателей».

Полиция предупреждает якутян, особенно молодых людей, что объявления о быстрых заработках в качестве курьеров чаще всего сомнительны. Легкие деньги – очень легкий путь на скамью подсудимых.