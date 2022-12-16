Задержаны члены ОПГ, подозреваемые в краже 35 млн

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о совершении мошенничеств с причинением ущерба на сумму более 35 млн рублей.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Москвы. Они обвиняются в совершении 18 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного и особо крупного ущерба)

По версии следствия, в 2020 году была создана организованная преступная группа с определенной иерархической структурой, с разделением по территориальному принципу, в составе которой действовали «операторы колл-центра», «кураторы», «сборщики» и «обнальщики».

Члены организованной группы, представляясь менеджерами международной финансовой организации, под предлогом быстрого заработка на фондовой бирже и на рынке криптовалют, вводили в заблуждение жителей различных регионов Российской Федерации, убеждая переводить их денежные средства на специальные «инвестиционные счета».

Обвиняемые, вступив в состав организованной группы, выполняли роль «обнальщиков». Они, обеспечивая обналичивание похищенных денежных средств, снимали их с банкоматов, конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам преступной группы.

Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила более 35 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

В отношении иных членов организованной группы расследование продолжается.

Уголовное дело расследовано Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по РС(Я).