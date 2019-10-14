14.10.2019
11:28
70
Происшествия
Задержанный в Якутии мошенник может быть причастен к другим преступлениям
Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установлен подозреваемый в дистанционном мошенничестве.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ранее судимый 27-летний уроженец Анабарского района, обманным путем завладел персональным компьютером стоимостью около 32 000 рублей. Выяснилось, что подозреваемый, увидев объявление о продаже техники на сайте, созвонился с продавцом. Затем, убедив последнего о перечислении денег за товар, направил на адрес потерпевшего курьера.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.10.2019
0
14.10.2019
29
14.10.2019
73
14.10.2019
370
14.10.2019
67
14.10.2019
105
14.10.2019
92
14.10.2019
75
14.10.2019
79
14.10.2019
83
14.10.2019
219
14.10.2019
912
14.10.2019
116
14.10.2019
561
14.10.2019
65657
14.10.2019
836
14.10.2019
806
13.10.2019
303
13.10.2019
412
13.10.2019
441
13.10.2019
1161
13.10.2019
313
13.10.2019
299
13.10.2019
310
13.10.2019
1101
13.10.2019
168
13.10.2019
127
13.10.2019
465
13.10.2019
305
13.10.2019
433
13.10.2019
739
13.10.2019
380
13.10.2019
224
13.10.2019
199
13.10.2019
2998
13.10.2019
554
12.10.2019
852
12.10.2019
599
12.10.2019
1281
12.10.2019
1458
12.10.2019
218
12.10.2019
191
12.10.2019
1467
12.10.2019
920
12.10.2019
3093
12.10.2019
202
12.10.2019
3188
12.10.2019
1413
11.10.2019
2291
11.10.2019
299
11.10.2019
315
11.10.2019
348
11.10.2019
731
11.10.2019
246
11.10.2019
205
11.10.2019
179
11.10.2019
279
11.10.2019
159
11.10.2019
339
ТОП НОВОСТИ
08.10.2019
5512
11.10.2019
5408
09.10.2019
5390
09.10.2019
5020
11.10.2019
4873
11.10.2019
4514
11.10.2019
3931
10.10.2019
3836