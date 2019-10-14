14.10.2019
11:28
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Происшествия

Задержанный в Якутии мошенник может быть причастен к другим преступлениям

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установлен подозреваемый в дистанционном мошенничестве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ранее судимый 27-летний  уроженец Анабарского района, обманным путем завладел персональным компьютером стоимостью около 32 000 рублей. Выяснилось, что подозреваемый, увидев объявление о продаже техники на сайте, созвонился с продавцом. Затем, убедив последнего о перечислении денег за товар, направил на адрес потерпевшего курьера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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